Банк России отозвал лицензию у "Русстройбанка"

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Центральный банк России отозвал лицензию у столичного "Русстройбанка", сообщается на сайте регулятора. Лицензия отозвана с 18 декабря.

В сообщении говорится, что кредитную организацию лишили лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Из-за потери ликвидности "Русстройбанк" своевременно не исполнял обязательства перед кредиторами.

По данным на 1 декабря текущего года "Русстройбанк" занимал 135 место в банковской системе РФ.

В начале недели Центральный банк России отозвал лицензию у столичных "Дил-банка", "Ренессанс-банка" и "Коммерческого банка развития".

Напомним, клиент разорившегося банка может получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.