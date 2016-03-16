Киберполиция завела дело на крупную банду хакеров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

По материалам Управления "К" МВД было возбуждено уголовное дело на членов банды хакеров, подозреваемых в многомиллионных хищениях, сообщает пресс-служба полиции.

Дело завели по статье "Организация преступного сообщества". Максимальное наказание, которое предусматривает УК, составляет 20 лет лишения свободы.

Напомним, осенью прошлого года оперативники задержали организаторов банды хакеров и ее активных членов, предотвратив хищения на 1,5 миллиарда рублей.

Участники ОПГ использовали передовые методы конспирации, а структура сообщества подразумевала отсутствие прямых контактов между ячейками, задействованными на различных этапах хищения. Для выполнения отдельных задач организаторы нанимали высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранцев.

Криминальное сообщество успело поработать более года, злоумышленники реализовали почти все направления преступной деятельности в банковской сфере: от установки скимминговых устройств до целевых атак на процессинговые центры банков.

У банды была производственная и тренировочная базы, современное оборудование и банкоматы. Для вывода похищенных денег использовалась сеть подставных фирм, для которых были арендованы офисы.