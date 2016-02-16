Банковская страховка покрывает 90 процентов вкладов россиян

Страховая сумма по вкладам увеличится до 5 миллионов рублей

Вклады россиян предложили страховать на пять миллионов рублей. По мнению депутатов Госдумы, такая мера должна повысить доверие граждан к банковской системе.

Подробнее об инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.

"Скорее всего, это предложение никогда не станет реальностью. Возможно, речь идет об очередной популистской инициативе депутатов в преддверии выборов. Дело в том, что нынешняя страховка покрывает 90 процентов вкладов россиян", – объяснил Иванов.

Сейчас лимит страховых выплат по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, а до прошлого года в случае банкротства кредитной организации пострадавшие могли получить по страховке не более 700 тысяч рублей.

По словам эксперта, система страхования вкладов справляется со своей основной задачей – защитить основную часть населения. По последней статистике, по этой системе граждане получили уже более 700 миллиардов рублей страховых возмещений.

"За счет повышения страховой суммы, можно защитить еще максимум 3-5 процентов граждан. Для бюджетной системы окажется слишком дорого возмещать вклады до пяти миллионов рублей, то есть депозиты достаточно обеспеченных граждан", – добавил Иванов.

За последнее время участились случаи отзыва лицензии у банков. Накануне Банк России отозвал лицензию у московского банка "Универсальные финансы". Это связано с тем, что кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Сейчас в организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Согласно данным Центробанка, по величине активов организация по состоянию на 1 февраля занимала 239-е место в банковской системе РФ.

Банк был участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", выплаты начинаются через 14 дней.