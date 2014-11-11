ЦБ отозвал лицензию у столичного банка "Европейский Экспресс"

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Европейский экспресс", сообщает пресс-служба ЦБ.

По мнению регулятора, банк не соблюдал требования законодательства по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом "Европейский экспресс" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу крупных объемов денег за рубеж.

Сейчас в банке назначена временная администрация. "Европейский экспресс" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии считается страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения.

По данным Банка России, на 1 ноября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 715-е место в банковской системе РФ.

Отметим, что во вторник Центробанк отозвал лицензию еще у двух кредитных организаций - уфимского "Платежного сервисного банка" и губернского банка "Симбирск".

Напомним, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то его функции в этой части принимает на себя государственная организация - Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков.

Выплаты производятся от имени АСВ и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого Агентство занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.

АСВ гарантирует возврат суммы до 700 тысяч рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения.

Также сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.