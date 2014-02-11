Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 09:03

Выплаты вкладчикам "Евротрастбанка" и "ЛИНК-банка" начнутся 25 февраля

Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Евротрастбанка" и "ЛИНК-банка", лишившимся лицензии, начнутся не позднее 25 февраля 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, до 17 февраля будут отобраны банки-агенты, которые займутся выплатами возмещений.

"Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков, который составляет в среднем два года", - подчеркивают в АСВ.

Напомним, утром 11 февраля Центробанк объявил об отзыве лицензии у "Евротрастбанка" и "ЛИНК-банка". Обе кредитные организации проводили высокорискованную политику, а "ЛИНК-банк" оказался вовлечен в сомнительные операции на 20 миллиардов рублей.

