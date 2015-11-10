У четырех столичных банков отозвали лицензию

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

У четырех кредитных организаций столицы - "Региональный банк развития", "Региональный банк сбережений", "Русский Славянский банк" и "Межрегионбанк" отозвана лицензия. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Кредитные учреждения, по мнению ЦБ, не исполняли федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. "Региональный банк развития" размещал денежные средства в низкокачественные активы, а "Русский Славянский банк" проводил высокорискованную кредитную политику, не создавая при этом резервов на возможные потери по ссудам.

Также регулятор отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тор Кредит" из-за снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

Согласно данным ЦБ, "Русский Славянский банк" занимал 124 место в банковской системе Российской Федерации, "Русский Славянский банк" – 280 место, "Региональный банк сбережений" – 295-е место, а "Межрегионбанк" – 489.

Банки являются участниками системы страхования вкладов.

Клиент разорившегося банка может получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.