Ставки по кредитам слишком дороги для населения и бизнеса – эксперт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Банки продолжают снижать ставки по кредитам, чтобы привлекать качественных заемщиков и уйти от рисков. О понижении ставок сообщили ВТБ24 и Банк Москвы. Накануне потребительские кредиты в "Сбербанке" подешевели на 1–2 процентных пункта.

Финансовый аналитик Вячеслав Путиловский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что кредиты сейчас слишком дороги для населения и бизнеса.

"Ставки по потребительским займам и кредитам для бизнеса находятся на очень высоком уровне. Снижение на 1–2 пункта погоды не делают. Банки испытывают проблемы. С одной стороны, они не могут кредитовать всех подряд, боятся увеличить просрочку.

Но хороших заемшиков мало, и они уже закредитованы. Сейчас поменялись критерии отбора. Раньше допускалось, что заемщик может тратить на кредит не более 50 процентов доходов, а теперь – не более 40 процентов. Сейчас повышенные ставки получают те заемщики, которые не имеют постоянной работы и дорогостоящего имущества", – сказал он.

В настоящее время официальные курсы доллара и евро продолжают повышаться. Так, европейская валюта пересекла рубеж в 70 рублей за один евро, следует из данных Центробанка России.

Доллар прибавил в стоимости 66 копеек и теперь торгуется на уровне 64 рубля 50 копеек. Евро подорожал на 94 копейки – до 70 рублей 75 копеек.

Напомним, 31 июля Центральный банк России снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен продолжится. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.