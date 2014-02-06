ВТБ 24 вернет деньги вкладчикам "Моего банка"

ВТБ 24 стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Моего банка", сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
При этом ВТБ 24 выплатит страховку физическим лицам, а деньги индивидуальным предпринимателям будет возвращать непосредственно АСВ.
"Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения начнутся 12 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.
Напомним, "Мой банк", который входит во вторую сотню российских банков по размеру активов, 28 января ввел полный запрет на выдачу наличных. Банк начал испытывать трудности после смены акционеров. Экс-сенатор Глеб Фетисов, возглавивший в мае прошлого года партию "Альянс Зеленых - Народная партия", в декабре продал банк ряду физлиц, которые представляют интересы российских и иностранных инвесторов.
31 января ЦБ отозвал лицензию у "Моего банка".
