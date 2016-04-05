Сегодня в СМИ: страх терактов в России и крупнейший в мире киберстадион

Фото: m24.ru

Россияне боятся терактов, но верят в свои спецслужбы – "Левада-центр"

Мартовские теракты в Брюсселе россияне восприняли не так остро, как прошлогоднюю атаку террористов на Париж, следует из опроса "Левада-центра", передают "Ведомости". С одной стороны, с октября прошлого года число тех, кто опасается стать жертвой теракта, выросло с 58 до 68 процентов. С другой – если после терактов в Париже 73 процента опрошенных считали, что теракты могут произойти и в России, то после Брюсселя так думает лишь 61 процент респондентов. В то же время за последние полтора года резко возросла уверенность россиян в том, что спецслужбы и МВД смогут защитить население от новых терактов.

Почти половина банков, лишившихся лицензий в 2015 году, фальсифицировали данные о вкладах

В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у 77 банков, сообщают "Ведомости". В 33 из них Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило фиктивные обязательства перед вкладчиками, следует из годового отчета АСВ и комментариев его представителя. В каждом ликвидируемом банке АСВ анализирует операции по вкладам, чтобы выявить нарисованные вклады. За год размер фиктивных вкладов вырос в 1,5 раза – до 5,8 млрд рублей. В 2014 году таких банков было 34 при 66 страховых случаях, но сумма фиктивных вкладов была меньше – 3,7 миллиарда. Таким образом, за последние два года интерес к таким схемам вновь начал расти, несмотря на то что доля таких операций в общем объеме вкладов, подпадающих под страховой лимит, снизилась с 1,9 до 1,3 процента.

Никто не говорил, что будет LeEco

На российский рынок может выйти "китайский Netflix" – компания LeEco, ежемесячная аудитория ее онлайн-кинотеатра, по собственным данным, составляет 750 млн человек, пишет "Коммерсант". Не исключено, что Россия станет третьим международным рынком после США и Индии, куда LeEco будет поставлять и свои смартфоны. В руководство LeEco в России могут войти ключевые менеджеры китайского онлайн-ритейлера JD Виктор Сюй и Алекс Васильев, которые покидают эту компанию.

Компания Усманова построит один из крупнейших в мире киберстадионов

Организация ESforce, инвестором которой является холдинг USM Алишера Усманова и партнеров, откроет один из самых больших в мире киберстадионов, сообщает РБК. На строительство арены 5 тысяч квадратных метров потратят свыше 5 миллионов долларов.

Самозанятых граждан выведут из тени

Депутаты в весеннюю сессию могут принять почти два десятка законопроектов для поддержки малого и среднего бизнеса, пишет "Российская газета". Конкретные инициативы обсудил думский Совет по инвестициям. Так, репетиторы и ремонтники смогут встать на учет в налоговых органах в "упрощенном порядке" и два года после регистрации не платить налоги.