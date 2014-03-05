Центробанк отозвал лицензию у одного из московских банков

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк с 5 марта отозвал лицензию у коммерческого банка "Монолит", сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах. Их общий объем за 2013 год составил девять миллиардов рублей.

"В связи с потерей ликвидности ООО КБ "Монолит" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом кредитная организация скрывала факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, представляя в Банк России недостоверную отчетность", - говорится в материале.

В Центробанке отметили, что руководители банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.



Банк "Монолит" является участником системы страхования вкладов. Выплаты возмещений вкладчикам начнутся не позднее 19 марта, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

Напомним, 20 ноября прошлого года Центробанк России отозвал лицензию у "Мастербанка", который входил в сотню крупнейших банков страны по финансовым показателям. Причиной такого решения стали "сомнительные операции и несоблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег".

13 декабря права осуществлять финансовую деятельность лишились "Инвестбанк", "Банк Проектного Финансирования" и "Смоленский Банк".

С 31 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Мой банк" и коммерческого банка "Природа", а с 11 февраля лицензии лишились "Европейский трастовый банк" и "ЛИНК-банк".