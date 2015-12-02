Число многокредитных заемщиков снизилось на треть

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Количество заемщиков, имеющих три и более кредита, снизилось на треть, или на 1,82 миллиона человек, сообщает "Коммерсантъ картотека".

Национальное бюро кредитных историй считает, что это произошло из-за концентрации внимания банков на существующих клиентах и более строгого отношения к попыткам получить новый кредит.

По состоянию на 1 октября действующие кредитные обязательства есть у 35,4 миллиона россиян, при этом у 4,9 миллиона два кредита, а у 3,1 миллиона – три и более. В начале года таких заемщиков было больше: с двумя кредитами – 6,2 миллиона, а с тремя и более – 4,9 миллиона человек.

Ранее m24.ru сообщало, что в Сети заработала система "Сигнал", к которой подключены счета около 20 миллионов должников и индивидуальных предпринимателей. "Сигнал" предупредит о просрочках платежей, изменениях сумм по кредиту и о досрочных погашениях. Всего предусмотрено 17 вариантов развития событий.

По словам разработчиков, система поможет быстро реагировать на изменение платежеспособности заемщика, снизить риск банкротств и уберечь людей от коллекторов.