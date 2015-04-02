Сбоев в работе карт Visa и MasterCard после перехода на НСПК не было – банки

Фото: M24.ru

С 1 апреля все операции с банковскими картами международных платежных систем (МПС) в России проводятся только через Национальную систему платежных карт (НСПК). Это изменение не повлияло на обслуживание карт Visa и MasterCard, рассказали M24.ru в банках.

Так, в ВТБ24 сообщили, что никаких проблем с переходом на НСПК замечено не было. При этом в банке отметили, что обслуживание карт MasterCard через новую систему началось до 1 апреля, поэтому накануне сбоев не было.

Ранее сообщалось, что Visa не успевает к 1 апреля полностью перевести процессинг внутрироссийских транзакций на обработку в НСПК. Как рассказали в ВТБ24, на работу карт Visa это не повлияло.

В свою очередь, в "Промсвязьбанке" также не заметили сбоев в обслуживание банковских карт.

"Действительно, все в порядке. Карты MasterCard и Visa работают стабильно, никаких сбоев по ним не отмечалось", – рассказали M24.ru в кредитной организации.

В России начала работу Национальная платежная система

Успешный переход на Национальную систему платежных карт подтвердили также в "Московском кредитном банке" (МКБ). "Все операции по нашим картам платежной системы MasterCard проходят через НСПК уже со второй декады марта. Для наших клиентов подключение к системе прошло успешно, мы не зафиксировали каких-либо сбоев.

Что касается карт платежной системы Visa, то мы также успешно завершили их тестирование в установленный законодательством срок. Платежи по картам Visa будут переведены на обработку в НСПК в согласованные обеими платежными системами сроки", – отметили в пресс-службе банке.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе X5 Retail Group, 1 апреля также не было проблем с оплатой покупок картами. В компании подчеркнули, что их специалисты отслеживали ситуацию и информации о жалобах и сбоях не поступало.

Напомним, Национальная система платежных карт нужна для того, чтобы операции по любым картам обрабатывались внутри страны и не зависели от внешнеполитической ситуации. Решение о ее создании было принято в апреле 2014 года. 5 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт (НСПК), который вступил в силу с 1 июля. Была сформирована компания ОАО "НСПК" со 100-процентной долей Центробанка.

Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны перевести свой процессинг на территорию страны.

Выпуск собственной платежной карты НСПК запланирован на декабрь 2015 года. С помощью карты можно будет совершать привычные операции – оплачивать товары и услуги, снимать наличные и так далее. Название и логотип карты выберут в ходе конкурса, отмечается на сайте национальной системы.