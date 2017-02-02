Банки могут предложить своим клиентам получить российский и загранпаспорт

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Некоторым российским банкам могут разрешить выдавать российские и загранпаспорта. Эту услугу банки, в первую очередь, будут предлагать своим клиентам, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Мы говорим об этой функции только в пакете с другими услугами. Если вы не имеете никакого отношения к бизнесу и вместо полиции или миграционной службы пришли получать загранпаспорт в банке, он может предложить слишком высокую цену. А для клиентов банка это будет по минимальной стоимости", – пояснил он.

Выдавать паспорта смогут только те банки, у которых есть соответствующая сеть и связь со службами. По словам эксперта, эта опция будет в первую очередь выгодна малому и среднему бизнесу. "Это делается для развития малого и среднего предпринимательства. Предприниматель так или иначе приходит в банк, чтобы открыть счет или получить кредит. И вместе с этим ему предоставляется целый спектр услуг, например, получение паспорта или регистрация в налоговой службе. Это максимально упростит и удешевит работу бизнеса", – добавил Тосунян.

Как пишет "Российская газета", первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о передаче функций ФГУП "Паспортно-визовый сервис" уполномоченным банкам. Эти функции могут выполнять 40 тысяч банковских отделений.

Эксперты издания отмечают, что наделение банков полномочиями МФЦ вполне возможно, так как у кредитных организаций есть мощные базы данных, подключенные к системе межведомственного электронного взаимодействия, к порталу госуслуг и к органам исполнительной власти.