Фестиваль международных балетных школ стартовал в Москве

"Афиша": В столице проходит фестиваль международных балетных школ

Увидеть американскую, итальянскую и русскую школы балета на одной сцене можно 12 ноября в учебном театре Московской государственной академии хореографии. Там состоится гала-концерт фестиваля международных балетных школ - Premio Roma - Jia Ruskajia 2014, сообщает телеканал "Москва 24".

Jia Ruskajia - это псевдоним балерины и педагога Евгении Борисенко, которая в 1940 году основала в Италии Королевскую школу танца, а позднее учредила и возглавила Институт национальной академии танца, в настоящее время - фонд. Именно он проводит международные конкурсы и фестивали, цель которых - сопоставить лучшие образцы итальянской и международной хореографии.

В этом году участниками фестиваля стали ведущие балетные школы мира: Школа Жаклин Кеннеди Онассис при Американском театре балета, Школа танца римского оперного театра, Школа балета театра Сан Карло, Гамбургская балетная школа и Московская государственная академия хореографии.

В течение двух дней ведущие педагоги из пяти школ проведут мастер-классы. А на гала-концерте студенты исполнят номера как из классического репертуара, так и современного. Зрители увидят фрагменты балетов Баланчина, Каннито и Дуато.

Начало гала-концерта в 18.00.