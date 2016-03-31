UTair начнет бесплатно перевозить спортивный инвентарь пассажиров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Перевозка спортивного инвентаря и оборудования на всех регулярных рейсах UTair будет бесплатной с 1 апреля, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пассажиры UTair смогут в течение всего года без дополнительной платы перевозить велосипеды, хоккейные клюшки, лыжи и сноуборды.

Услуга доступна всем гражданам с билетом, включающим бесплатную норму провоза багажа.

Кроме того, авиакомпания упростила правила перевозки сверхнормативного багажа. Для такого груза действуют единые фиксированные ставки за каждую дополнительную единицу. Таким образом, пассажиры могут перевезти больше багажа за меньшие деньги. Например, при перелете на внутренних линиях перевозка каждого сверхгабаритного багажа составит 2 тысячи рублей.

Как ранее сообщало m24.ru, пассажиров авиакомпании UTair на четырех коротких рейсах из Москвы больше не будут кормить. Вместо базового питания гражданам предложат сэндвичи, снэки и напитки за отдельную плату.

По мнению специалистов, уменьшению количества услуг, включенных в стоимость билета, удивляться не стоит. В ближайшие годы российским пассажирам придется не раз столкнуться с ухудшением сервиса.