У половины подержанных машин в автосалонах "скручен" пробег - эксперт

Как вычислить машину со "скрученным" пробегом

В некоторых салонах стали оказывать нелегальные услуги автомобилистам. Так, например, им предлагают "скрутить" счетчик пробега, передает корреспондент радио "Москва FM".

"Официальные дилеры такие услуги не предоставляют, этим могут заниматься отдельные нерадивые сотрудники без ведома начальства", - рассказала автоэксперт, ведущая видеоблога "Лиса рулит" Елена Лисовская.

По ее словам, определить машину со "скрученным" пробегом не так сложно, для этого нужно обращать внимание на некоторые детали.

"На рынке подержанных автомобилей сейчас более 50% машин имеет "скрученные" пробеги. Их определить достаточно просто, если быть внимательными. Характерные черты - затертые педали, руль, ручка КПП, а также изношенные сидения, неопрятный и неаккуратный салон, изношенный от времени, если присмотреться", - говорит Лисовская.

При покупке подержанного автомобиля с собой лучше брать автоэксперта. Стоимость услуг такого профессионала начинается от 2 тысяч рублей. Он проведет тест-драйв машины, определит, попадала ли она в ДТП, и был ли "скручен" пробег.