На севере Москвы избили съемочную группу телеканала "360 Подмосковье"

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Журналистов телеканала "360 Подмосковье" избили неизвестные во время съемок в автосалоне на улице Смольная, сообщается на сайте телеканала.

Съемочная группа готовила материал о мошенничестве в автосалонах. Вместе с журналистами к автосалону прибыл один из пострадавших автомобилистов.

"У пострадавшего отобрали телефон, а на оператора набросились менеджеры автосалона и охранники, всего около 10-12 человек. У одного из нападавших был нож", - говорится в сообщении.

Нападавшие пытались вырвать у оператора камеру с отснятым материалом.

В результате оператор телеканала Герман Пантелеев был госпитализирован в больницу №67, продюсер Маргарита Лебедева находится в ОВД "Левобережный".