13 ноября 2014, 17:46

Культура

Про пиратство: как с ним бороться

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

В московском "Экспоцентре" с 12 по 14 ноября проходит медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week. В последний день RIW состоится легальная дискуссия про видео-пиратство в Рунете. Как бороться с пиратством? Можно ли частично отказаться от авторских выплат в России? Как защитить лицензионный контент? Эти и многие другие актуальные вопросы будут обсуждаться в рамках специальной сессии.

Прямая трансляция будет доступна на online.m24.ru, начало в 16:00.

  • Когда: 14 ноября
  • Кто: Татьяна Голубовская, Михаил Гуревич, Ольга Филипук и другие
  • Что: обсуждения будущего лицензионного контента
  • Кому смотреть: интересующимся темой

