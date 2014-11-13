Про пиратство: как с ним бороться

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

В московском "Экспоцентре" с 12 по 14 ноября проходит медиакоммуникационный форум Russian Interactive Week. В последний день RIW состоится легальная дискуссия про видео-пиратство в Рунете. Как бороться с пиратством? Можно ли частично отказаться от авторских выплат в России? Как защитить лицензионный контент? Эти и многие другие актуальные вопросы будут обсуждаться в рамках специальной сессии.

Прямая трансляция будет доступна на online.m24.ru, начало в 16:00.