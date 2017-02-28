Группу U2 обвинили в плагиате

[html]

Британский композитор Пол Роуз подал в суд на рок-группу U2, обвинив участников коллектива в плагиате одной из своих песен, сообщает New York Post.

В своем иске Роуз утверждает, что U2 использовали множество элементов его трека Nae Slappin для своего хита The Fly c альбома Achtung Baby. По его словам, схожесть песен не оставляет сомнений в том, что авторское право было нарушено.

Как считает Пол Роуз, музыканты U2 услышали его композицию Nae Slappin в 1989 году. Тогда они подписали контракт с лейблом Island Records, куда Роуз ранее отправил демо-запись трека.

Композитор требует возмещения материального ущерба в размере 5 миллионов долларов, кроме того – возмещения расходов на услуги юристов и признания авторских прав Роуза на песню The Fly.

Представители U2 и Island Records пока никак не прокомментировали ситуацию.