Водитель повредил теплотрассу на Варшавском шоссе

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Неизвестный автомобилист повредил теплотрассу на Варшавском шоссе в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент топливно-энергетического хозяйства.

Повреждение не привело к отключению тепла в близлежащих домах. Аварийная бригада МОЭК заварила трубу.

Машина, ставшая причиной ДТП и повредившая теплотрассу, была объявлена в розыск.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве уточнили, что в городе введен план "Перехват", разыскивается автомобиль Mazda с повреждениями на кузове.