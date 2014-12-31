Как ограничат движение в центре на праздники

В центре Москвы ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь

В городе ограничат движение транспорта 31 декабря и 1 января из-за празднования Нового года. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

Так, в центре Москвы движение будет ограничено:

с 21 часа 31 декабря и до окончания мероприятий по Тверской улице (от Пушкинской до Манежной площади), улицам Моховая, Охотный Ряд, Петровка (от Страстного бульвара до Театрального проезда) Театральному проезду и Рахмановскому переулку;

с 7 часов вечера 31 декабря и до окончания мероприятий по улице Ильинка.

31 декабря с 23.50 часов до окончания мероприятий по Москворецкой и Кремлевской набережным в центре;

с 00.50 часов 1 января 2015 года и до окончания мероприятий по Вологодскому проезду на северо-востоке города.

Власти Москвы утвердили правила временного перекрытия дорог

Кроме того, во время новогодних фейерверков будет ограничено движение:Как ранее сообщал M24.ru , власти Москвы утвердили правила временного перекрытия дорог. Все работы, связанные с ограничением движения, должны быть согласованы с департаментом транспорта.

Добавим, в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, и на Рождество, в ночь с 6 на 7 января, Московский метрополитен будет работать до двух часов ночи.

Кроме того, в местах массовых гуляний в центре Москвы будет ограничен вход на несколько станций. В их число вошли "Лубянка", "Китай-город", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская", "Александровский сад", "Боровицкая", "Маяковская" и "Библиотека им. Ленина".

Эти станции метро будут работать только на выход и пересадку. Здесь организуют дежурство дополнительных смен сотрудников метрополитена.

Кроме того, в период новогодних праздников ежедневно будут работать два из трех ночных автобусных маршрутов.

Речь идет о маршрутах Н2 (от Беловежской улицы до Лубянской площади) и Н3 (от Уссурийской улицы до Лубянской площади). При этом не будет ходить автобус по маршруту Н1 – от Озерной улицы до аэропорта Шереметьево.