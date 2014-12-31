Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наземный транспорт

31 декабря 2014, 09:30

Как ограничат движение в центре на праздники

автомобили улицы наземный транспорт Новый год ограничение движения

В центре Москвы ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь

В городе ограничат движение транспорта 31 декабря и 1 января из-за празднования Нового года. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

Так, в центре Москвы движение будет ограничено:

  • с 21 часа 31 декабря и до окончания мероприятий по Тверской улице (от Пушкинской до Манежной площади), улицам Моховая, Охотный Ряд, Петровка (от Страстного бульвара до Театрального проезда) Театральному проезду и Рахмановскому переулку;
  • с 7 часов вечера 31 декабря и до окончания мероприятий по улице Ильинка.

Кроме того, во время новогодних фейерверков будет ограничено движение:

  • 31 декабря с 23.50 часов до окончания мероприятий по Москворецкой и Кремлевской набережным в центре;
  • с 00.50 часов 1 января 2015 года и до окончания мероприятий по Вологодскому проезду на северо-востоке города.

Как ранее сообщал M24.ru, власти Москвы утвердили правила временного перекрытия дорог. Все работы, связанные с ограничением движения, должны быть согласованы с департаментом транспорта.

Власти Москвы утвердили правила временного перекрытия дорог

Добавим, в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, и на Рождество, в ночь с 6 на 7 января, Московский метрополитен будет работать до двух часов ночи.

Кроме того, в местах массовых гуляний в центре Москвы будет ограничен вход на несколько станций. В их число вошли "Лубянка", "Китай-город", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская", "Александровский сад", "Боровицкая", "Маяковская" и "Библиотека им. Ленина".

Ссылки по теме

Эти станции метро будут работать только на выход и пересадку. Здесь организуют дежурство дополнительных смен сотрудников метрополитена.

Кроме того, в период новогодних праздников ежедневно будут работать два из трех ночных автобусных маршрутов.

Речь идет о маршрутах Н2 (от Беловежской улицы до Лубянской площади) и Н3 (от Уссурийской улицы до Лубянской площади). При этом не будет ходить автобус по маршруту Н1 – от Озерной улицы до аэропорта Шереметьево.

Сюжеты: Ограничение движения на улицах Москвы Тренды города: все, что волнует столицу , Все о праздниках

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать