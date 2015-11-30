Volkswagen отзывает 2,5 млн авто из-за дизельного скандала

Фото: ТАСС/пресс-служба ООО "Фольксваген Груп Рус"

Концерн Volkswagen AG отзывает почти 2,5 миллиона машин с дизельными двигателями после скандала с фальсификацией тестов на выброс загрязняющих веществ, сообщает "Интерфакс".

1,5 миллиона легковых и грузовых автомобилей Volkswagen ждут на ремонт в мастерских концерна и почти миллион машин Audi, Skoda и Seat. Владельцы автомобилей получат уведомление о необходимости проведения диагностики.

По словам министра транспорта ФРГ Александра Добриндта, ведомство удовлетворено соблюдением сроков по устранению последствий дизельного скандала, и уже представлены технические решения для автомобилей с двигателями объемом 1,2 литра, 1,6 литра и 2 литра. "У клиентов, которых затронула эта ситуация, не должно возникать никаких неблагоприятных последствий", – отметил он.

Напомним, в сентябре разразился скандал из-за того, что компания Volkswagen подменяла результаты тестов по выбросу вредных веществ. Оказалось, что во время обычной езды машины выделяли в несколько десятков раз больше загрязненных материалов, чем сообщалось официально. Речь идет об автомобилях моделей Volkswagen Jetta, Beetle, Gold и Passat, а также Audi A3, произведенных в США с 2008 года – это около полумиллиона машин.

После этого акции немецкого автогиганта начали падать. Руководство компании признало, что 11 миллионов произведенных машин оборудованы двигателями, которые прошли фальсифицированные тесты. Однако в совете директоров якобы не знали о махинациях.

Тем не менее, скандал привел к отставке гендиректора Volkswagen. Сейчас компанией руководит гендиректор компании Porsche Матиас Мюллер.

На фоне дизельного скандала операционный убыток компании в июле-сентябре составил 3,48 миллиарда евро по сравнению с прибылью в 3,23 миллиарда евро годом ранее. Компания уже выплатила около 6,7 миллиарда евро в рамках урегулирования претензий.