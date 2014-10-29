ГИБДД запустила сервис для проверки автошкол на легальность

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Легитимность автошкол теперь можно проверить с помощью официального сайта Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГИБДД России.

Справочный ресурс содержит следующую информацию:

название автошколы,

ее регистрационные данные,

фактический адрес,

официальный сайт,

данные о рабочих программах, по которым осуществляется обучение.

Информация также продублирована на интерактивной карте. В ведомстве обещают, что в дальнейшем сведения, содержащиеся в справочной системе, будут постоянно обновляться, в том числе в случаях изменения автошколой адреса, количества категорий, по которым осуществляется обучение и так далее.

"В зависимости от того, в каком регионе посетитель зашел на официальный сайт Госавтоинспекции, в справочном ресурсе будет отображаться список автошкол именно этого региона, которые прошли все согласовательные процедуры в Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 октября Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому для получения водительского удостоверения необходимо пройти обучение в автошколе.

Кроме того, ужесточаются требования к экзаменаторам, автошколам и местам проведения экзаменов. Например, у автошколы должен быть участок площадью в 0,24 гектара, а обучать они будут по программам, разработанным Минобрнауки.

Для получения прав нужно будет сдать три экзамена: теорию и два практических. Те, кто не смогли сдать один из экзаменов с третьего раза, смогут пройти повторную проверку не ранее, чем через 30 дней. Также новые правила увеличивают срок действия оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев.

При этом заявление о допуске к экзаменам и выдаче прав может быть подано через портал Госуслуг.