Все эвакуируемые машины застрахованы от повреждений - АМПП

Фото: M24.ru

Автомобили, которые эвакуируют на спецстоянки, полностью застрахованы, сообщили M24.ru в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что на машины, которые забирают эвакуаторы, отсутствует страховка. "У ГКУ "АМПП" заключены договоры с надежными страховыми компаниями, каждый эвакуируемый автомобиль подлежит обязательному страхованию", - подчеркнули в пресс-службе.

Если автомобилю при транспортировке был нанесен ущерб, то автовладелец на спецстоянке совместно с сотрудником АМПП, отвечающим за выдачу машин, вызывают полицейского для составления протокола о повреждении транспортного средства.

С этим документом владелец машины может обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. Добавим, что на каждой штрафстоянке есть подробная информация о том, как поступать в случае выявления повреждений автомобиля. Подробную информацию также можно получить по телефону: 8 (495) 539-54-54.

Правила эвакуации автомобиля

Отметим, что при эвакуации машины сотрудники делают фото автомобиля и составляют протокол о задержании авто, где отмечают все повреждения. На спецстоянке составляется акт приема-передачи на хранение и такой же делают при выдаче автомобиля владельцу. В последнем хозяин машины может указать повреждения, появившиеся в результате эвакуации.

Напомним, платная эвакуация действует в Москве с сентября 2013 года. Она стоит от трех тысяч рублей для малолитражек до 47 тысяч для негабаритных транспортных средств. Автомобили перемещают на штрафстоянку, где хранение машины бесплатно только в первые сутки, далее водитель должен будет заплатить по тысяче рублей за каждый день простоя. Чтобы забрать свой автомобиль, необходимо оплатить штраф за неправильную парковку, а также получить разрешение на выдачу автомобиля в одном из офисов Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

При этом для избежания конфликтов с автомобилистами все эвакуаторы в Москве в ближайшее оснастят видеорегистраторами.