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29 августа 2014, 09:03

Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

автомобили транспорт исследования покупки

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

За первую половину 2014 года вторичный рынок автомобилей в России вырос на 12 процентов. За прошедшие шесть месяцев жители страны приобрели лишь чуть более миллиона новых машин и около 3 миллионов подержанных.

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О повышенном спросе на автомобили с пробегом свидетельствует исследование, проведенное сайтом автомобильных объявлений Avito Авто и аналитическим агентством "Автостат". В основу легли данные агентства по регистрации транспортных средств, а также обзор размещенных на сайте объявлений.

Статистика свидетельствует, что в первой половине 2014 общий объем российского рынка подержанных автомобилей составил около 4 миллионов транспортных средств. 28 процентов покупок (1,1 миллион) пришлось на долю новых машин, а 72 процента (2,9 миллионов) - на долю подержанных. Спрос на новые авто сократился на 9 процентов, а вторичный рынок вырос на 12 процентов по сравнению с прошлогодними результатами.

Такие перемены на рынке вызваны прежде всего ростом цен на новые машины. Именно по этой причине потенциальные покупатели чаще обращаются к предложениям от владельцев подержанных авто. Эксперты прогнозируют, что в 2016 году вторичный рынок может достичь шестимилионной отметки.

Интересно, что в сегменте автомобилей с пробегом наиболее популярны LADA (31,6 процентов рынка), Toyota (11,6 процентов), Nissan (5,1 процентов), Chevrolet (4 процента) и Ford (3,7 процента). Кроме того, выяснилось, что средний срок владения автомобилем в России составляет 4 года и 7 месяцев, а дольше всего служат своим владельцам УАЗ и LADA.

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