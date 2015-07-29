Новую машину могут купить лишь 13% российских семей

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Только 13 процентов российских семей могут купить новый автомобиль. К такому выводу пришли исследователи департамента социологии Финансового университета. По их данным, за последние два года этот показатель снизился на два процента.

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в последнее время россияне стараются менять машину через три года эксплуатации.

"У нас стало с кредитами все хуже и хуже. Люди бояться покупать машины в кредит, потому что не знают, смогут ли отдать. Даже система льготного кредитования не дала какого-то бешеного результата. Хотя какой-то эффект от нее есть.

Рынок стал немного оживать, хотя цифры не самые радужные. Наш авторынок всегда входил в тройку лидеров в Европе. Сейчас мало автомобилистов, желающих поменять машину, сдают ее в trade-in. Все стараются продать свою машину максимально дорого и купить новую с какими-то скидками. Люди перестали думать, что машина через три года приходит в негодность", – сказал он.

Ломанов отметил, что современная иномарка не рассчитана на три года пробега и все зависит от ее эксплуатации.

Ранее m24.ru сообщало, что за июнь 2015 года было продано около 140 тысяч новых автомобилей в премиальном сегменте, что почти на 30 процентов меньше, чем в июне прошлого года.

Отметим, по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процентов. Продано 641933 автомобиля против более 1 миллиона автомобилей за аналогичный период прошлого года.

С января по май 2015 года, лидерство на рынке удерживала группа компаний АВТОВАЗ-Renault-Nissan, реализовавшая за 5 месяцев 2015 года 220,8 тысяч автомобилей. Однако, несмотря на первое место в десятке лучших, группа потеряла 30,3 процента продаж, по сравнению с первыми пятью месяцами 2014 года. Ее доля рынка составила 34,4 процента.

На втором месте – Hyundai-KIA с объемом продаж 129,4 тысяч автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, группе компаний удалось реализовать на 13,6 процентов меньше машин.