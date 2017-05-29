Компания Rolls-Royce представила самый дорогой в мире автомобиль

Фото: autocar.co.uk

Компания Rolls-Royce выпустила купе Sweptail стоимостью около 13 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру". Машина сошла с конвейера в единственном экземпляре.

Автомобиль создали по заказу покупателя, чье имя остается тайной. Дизайн машины напоминает модели Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года и трех автомобилей 1934 года. Крыша автомобиля создана из стекла, по данным компании, это самая большая и сложная конструкция такого типа за всю историю мирового автопрома.

Кузов машины стилизован под яхту с цифрами 08 спереди и сзади. В компании не подтвердили информацию о стоимости модели в 12,8 миллиона долларов, но дали понять, что стоимость авто действительно высока.