Впервые за 15 лет Volkswagen стал убыточным

Фото: Пресс-служба компании "Фольксваген Груп Рус"

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen впервые за 15 лет стал убыточным, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На фоне дизельного скандала операционный убыток компании в июле-сентябре составил 3,48 миллиарда евро по сравнению с прибылью в 3,23 миллиарда евро годом ранее. Компания уже выплатила около 6,7 миллиарда евро в рамках урегулирования претензий.

По оценке Volkswagen, прибыль по итогам 2015 года ожидается ниже уровня предыдущего года.

Напомним, в сентябре разразился скандал из-за того, что компания якобы использовала методы для занижения выбросов, и во время обычной езды машины выделяли в несколько десятков раз больше вредных веществ. Речь шла об автомобилях моделей Volkswagen Jetta, Beetle, Gold и Passat, а также Audi A3, произведенных в США с 2008 года – это около полумиллиона машин.

Из-за этого инцидента стоимость акций немецкого автогиганта упала на 25 миллиардов евро. Руководство компании признало, что 11 миллионов произведенных машин оборудованы двигателями, которые прошли фальсифицированные тесты. Однако в совете директоров якобы не знали о махинациях.

Тем не менее, скандал привел к отставке гендиректора Volkswagen. Сейчас компанией руководит гендиректор компании Porsche Матиас Мюллер.