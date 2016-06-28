Страховщики окончательно перейдут на новые бланки ОСАГО к октябрю

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Кампания по переходу страховщиков на новые бланки ОСАГО стартует 1 июля. Переходный период, в течение которого полисы будут оформляться как на новых бланках, так и на бланках старого образца, продлится до 1 октября этого года, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, необходимость такого периода связана с тем, что у страховщиков находится большое количество бланков старого образца, которые следует вывести из обращения.

"Этот период даст возможность наиболее комфортно перестроиться на работу с новыми полисами, как самим потребителям страховых услуг, так и регулирующим и контролирующим органам власти", – отметил Юргенс.

Все договоры страхования, заключенные до окончания переходного периода, будут легитимными до конца срока их действия.

Выпуск новых бланков ОСАГО направлен на борьбу с подделками, которые довольно проблематично отличить от настоящих полисов без проведения специальных исследований. По различным данным, фальшивых страховок в России насчитывается не менее миллиона.

Размер выплат по ОСАГО стремительно растет

Ранее сообщалось, что Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) на заседании утвердил проект нового бланка полиса ОСАГО.

На бланке полиса в верхнем правом углу появится QR-код, причем планируется, что он будет динамическим: при отгрузке с Госзнака QR-код будет содержать информацию о том, какой компании бланк отгружен, а потом его будут дополнять данными о автовладельце и его автомобиле.

Фон бланка стал сложнее: там изображены графические фигуры и появилась цветовая "растяжка" между желтым, розовым и сиреневым цветами. Еще там изменили шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков. В полис будет встроена новая металлизированная нить, причем мошенникам для изготовления подделки потребуется не менее двух лет.

Стоимость изготовления нового бланка вырастет менее чем на рубль, для страховой однослойный бланк обойдется в 5,1 рубля (сейчас 4,78 рубля), двухслойного – 6,57 рубля (сейчас 5,98 рубля).

Несмотря на увеличение себестоимость бланка, эти затраты полностью лягут на страховщиков и не отразятся на конечной цене для автовладельцев.