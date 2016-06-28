Замена бумажных ПТС на электронные начнется с 1 июля

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

С июля в России стартует замена бумажных ПТС на электронные, а полный переход на цифровую документацию должен быть завершен в течение года – до 1 июля 2017 года, сообщает РИА Новости.

По словам начальника отдела АО "Электронный паспорт" Бориса Ионова, до октября у крупнейших автопроизводителей, налоговых органов и подразделений ГИБДД будет возможность опробовать систему через интернет в тестовом режиме: оформить ПТС, внести корректировки и так далее. На основе их замечаний и пожеланий систему доработают и улучшат.

С января следующего года начнется плановый переход – производители начнут оформлять электронные ПТС на одну из моделей, отработают схему, а затем переключатся и на остальные модели.

Таможенные, налоговые службы и Госавтоинспекция будут обязаны вести всю документацию в электронном виде – начиная от регистрации автомобиля в ГАИ.

С 1 июля следующего года все участники уже будут работать в системе. С этого дня бумажные ПТС больше оформляться не будут.

Ранее сообщалось, что с 27 июня вводят электронные паспорта транспортного средства на территории пяти стран Евразийского экономического союза, в том числе и в России. В следующем году в нашей стране должна появиться база, с помощью которой будут оформлять автомобили, а также хранить или передавать сведения о каждом из них. Причем персональных данных о владельце там не будет, только технические характеристики машин

По мнению разработчиков, база, помимо прочего, поможет уберечь машины от угонов, перебивки номеров или незаконной разборки на запчасти.