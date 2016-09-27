Компенсацию по ОСАГО можно будет получить только в особых случаях – эксперт

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Владельцы поврежденных автомобилей смогут получить денежную компенсацию по ОСАГО только в особых случаях. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель генерального директора "Ингосстраха" Илья Соломатин.

Финальный вариант изменений в закон о страховке уже согласован Минфином и Банком России. Законопроект намерены внести на рассмотрение новому составу Госдумы.

"Никто не говорит о лишении гражданина права на денежную выплату. В проекте закона прописаны четыре случая, когда автовладелец сможет получить деньги. Первый: когда авария серьезная, автомобиль близок к так называемому "тотальному ущербу" и восстанавливать уже нечего. Второй: деньги можно будет получить при нанесении вреда жизни и здоровью. Третий случай: если у страховщика нет договора с сервисом в ближайшей доступности", – отметил он, добавив, что последний пункт не коснется Москвы и Санкт-Петербурга.

Получить компенсацию по ОСАГО смогут не все водители – эксперт

Как сообщает "Коммерсантъ", в проекте закона усилена так называемая ремонтная составляющая. Страховщик сам будет принимать решение, как компенсировать ущерб: ремонтом или деньгами. В случае появления жалоб на качество ремонта Центробанк намерен лишать компании права на выплаты в натуральной форме.