Внедорожники Volvo XC90 отзывают с российского рынка

Фото: en.wikipedia.org

Компания Volvo объявила об отзыве 413 внедорожников Volvo XC90, произведенных в 2015 году, сообщает Росстандарт.

Причиной такого решения послужила вероятность того, что на автомобилях, подпадающих под отзыв, электропроводка системы защиты от бокового удара в передних сиденьях могла быть неправильно смонтирована. Из-за этого в машинах может быть повреждена изоляция проводов.

Владельцам автомобилей представители компании сообщат о необходимости предоставить свою машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех автомобилях будет проведена проверка и при необходимости изменено положение жгута проводов. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

"Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля с прилагаемыми перечнями, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале года компания Toyota отзывала с российского рынка 787 автомобилей модели Highlander, реализованных с 20 июня по 30 сентября 2014 года.

Причина проведения кампании – вероятность утечки топлива из рампы. По мнению специалистов, дефект мог проявить себя из-за нарушения технологии во время сварки.