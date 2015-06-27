Автошоу Moscow City Racing перенесли на автодром в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Автошоу Moscow City Racing, которое проходит в столице ежегодно, переносится на автодром в Подмосковье, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

Показательные выступления гонщиков пройдут 4 июля на автодроме Moscow Raceway по адресу: Московская область, Волоколамский район, деревня Шелудьково.

Организаторы шоу ("Формула Е Рэйсинг") приняли решение о переносе в связи с проведением работ по укреплению склона Воробьевых гор.

Moscow City Racing – ежегодное автошоу, проходящее в Москве. Показательное шоу традиционно собирает самые разные классы гоночных автомобилей – от раллийных до кузовных. Так, помимо мотоциклов и автомобилей, в нем традиционно принимают участие болиды "Формулы-1".