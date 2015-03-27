С апреля цены на автомобили Audi вырастут на 5%

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

С 1 апреля в России цены на весь модельный ряд автомобилей Audi вырастут в среднем на 5 процентов, сообщает пресс-служба компании. Новая стоимость конкретных моделей станет известна в конце марта.

"Новая стоимость автомобилей рассчитана по комфортному курсу евро. Мы постоянно мониторим автомобильный рынок, и у компании Audi очень конкурентоспособное предложение по сравнению с другими брендами большой немецкой тройки. Кроме того, нашим клиентам всегда доступны специальные финансовые программы от Audi и популярные модели в рамках специальных акций", – отметил глава Audi в России Ахим Заурер.

По данным компании, в прошедшем году концерн перевыполнил план продаж, установленный на отметке в 1,7 миллиона автомобилей. По состоянию на конец года были проданы 1,74 миллиона автомобилей, что на 10,5 процента больше, чем в 2013 году.

Ранее M24.ru сообщало, что объем импорта легковых автомобилей снизился на 46 процентов за первые два месяца 2015 года. Больше всего в этом году в поставках потерял Volkswagen, у которого импорт снизился на 77 процентов.

За два месяца 2015 года в Россию ввезли 48,5 тысячи легковых автомобилей. За аналогичный период прошлого года объем импорта составлял более 90 тысяч машин.

По информации "Автостата", больше всего в этом году в Россию ввезли автомобилей Toyota (более 11 тысяч машин), Hyundai (7 695 машин), Mitsubishi (4 636 машин) и Mercedes (4 475 машин).