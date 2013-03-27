Владельцы особо дорогих автомобилей будут платить двойной налог

Правительство признало автомобили дороже 5 миллионов рублей роскошью

Налог на роскошные машины существенно вырастет. Соответствующие поправки одобрены в правительстве России.

Под действие нового закона попадут автомобили, которые включены в специальный перечень Минпромторга. Ставка будет зависеть от стоимости и возраста машины. Если она не старше пяти лет, а ее цена не превышает 10 миллионов рублей, то придется платить двойной налог.

Тройной налог будет действовать для владельцев автомобилей старше пяти лет и дороже 10 миллионов рублей.

Так, за новый Bentley Continental в год придется отдавать около 200 тысяч рублей. За 10 лет владелец дорогой машины заплатит почти 2 миллиона рублей.