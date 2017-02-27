Более 33 тысяч автомобилей Nissan Qashqai отзовут в России

Фото: nissan.ru

Более 33 тысяч автомобилей марки Nissan Qashqai отзывают в России, сообщает пресс-служба Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 23 сентября 2013 года по 26 мая 2016 года.

Поводом стал брак подкрылков задней правой колесной арки. Уточняется, что подкрылки недостаточно жесткие, и при движении нагруженного автомобиля с высокой скоростью они могут соприкасаться с патрубком тормозной системы. Это, в свою очередь, может привести к возникновению утечки тормозной жидкости в одном из двух гидравлических контуров.

Ремонт автомобилей будет производиться бесплатно. Для этого всем владельцам транспортных средств марки Nissan, подпадающих под отзыв, нужно предоставить машину в ближайший дилерский центр.