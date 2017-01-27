Госдума вводит штраф за опасное вождение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафе за опасное вождение, передает ТАСС. Сумма штрафа составит пять тысяч рублей.

Первый зампред Госдумы Вячеслав Лысаков предложил ужесточить административную ответственность за повторные случаи опасного вождения. Он считает, что при повторном нарушении в течение года необходимо предусмотреть административный арест, исправительные работы, лишение прав на длительный срок. Соответствующие поправки депутат намерен подготовить ко второму чтению.

Термин "опасное вождение"

в ПДД ввело правительство РФ в конце мая 2016 года. Такое вождение подразумевает ряд действий, в частности, неоднократный отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. А также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

Опасным вождением признают несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства при резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП.

