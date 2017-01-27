Госдума вводит штраф за опасное вождение

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафе за опасное вождение, передает ТАСС. Сумма штрафа составит пять тысяч рублей.
Первый зампред Госдумы Вячеслав Лысаков предложил ужесточить административную ответственность за повторные случаи опасного вождения. Он считает, что при повторном нарушении в течение года необходимо предусмотреть административный арест, исправительные работы, лишение прав на длительный срок. Соответствующие поправки депутат намерен подготовить ко второму чтению.
Опасным вождением признают несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства при резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП.