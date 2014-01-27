Luxgen 7 SUV: шестьдесят третьим будешь?

"Москва рулит": Luxgen 7 SUV

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова посидела за рулем премиального автомобиля Luxgen 7 SUV и убедилась, что премиальность тайваньской машины сродни китайской - одни амбиции и никаких технических возможностей.

Молодая тайваньская автомобильная марка Luxgen (читается как "Лаксджин", а не "Люксген" – на "Люксген" тайваньцы очень обижаются) отчиталась об объеме продаж своего флагмана Luxgen 7 SUV, который недавно побывал в моих руках. Всего было продано 62 таких кроссовера. Премиальных кроссовера, спешу заметить.

Впрочем, премиальный он пока только в планах производителя и рекламных проспектах. Как показал наш тест-драйв, очень много премиальных "фишек", которые присутствуют в этой машине, сделаны лишь для галочки – работают они далеко не так, как нужно. К примеру, отличная задумка - камеры заднего вида в боковых зеркалах. Подобное решение уже было реализовано в Honda Crosstour: как только включаешь указатель правого поворота, на центральном экране мгновенно появляется изображение, которое показывает, что, собственно, происходит справа. Выгода налицо – не нужно отворачивать голову, бросил взгляд на экран – все, можно перестраиваться.

Luxgen 7 SUV. Фото: Анастасия Трегубова

Тайваньцы пошли дальше японцев и поставили камеру не только в правое зеркало, но и в левое. Зачем – непонятно. Кто в своем уме для того, чтобы перестроиться влево, будет смотреть на центральный экран (читай - вправо)? Впрочем, ладно – поставили и поставили. Но быстродействие этой камеры оставляет желать лучшего – включается она лишь на третьем щелчке реле "поворотника". За это время маневр перестроения уже завершается, и совершенно нет нужды смотреть на центральный экран. Нормального водителя в этот момент интересует, что происходит впереди. Так что все эти камеры больше для развлечения пассажира.

Кстати, такая ситуация с электроникой очень странна, ведь Тайвань является одним из мировых лидеров по производству электронной начинки, да и смартфоны тайваньского производства HTC пользуются большой популярностью.

Остальные "прелести" премиального кроссовера перечислю, что называется, широким мазком: скрипящее водительское кресло, не до конца закрывающийся бардачок, ужасно неудобный "костистый" руль, кнопки из очень дешевой резины, слабый и шумный двигатель, обилие кнопок на приборной панели, из которых будет использоваться хорошо, если половина, и так далее, и так далее…

Фото: Анастасия Трегубова

Так за что отдали деньги 62 счастливых владельца автомобиля Luxgen 7 SUV? За большую и тяжелую машину с претензией на премиальность, но не за по-настоящему комфортный и изысканный автомобиль. Тайвань, хоть и открещивается от своего родства с континентальным Китаем, все же что-то общее с ним имеет, а именно непомерные амбиции и несоответствующие им технические возможности. Надеюсь, пока несоответствующие.

Стану ли я шестьдесят третьим покупателем Luxgen 7 SUV? Определенно нет. По крайней мере, на сегодняшний день.

Анастасия Трегубова