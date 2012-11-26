На поезд "Москва-Хельсинки" можно будет взять с собой автомобиль

Поезд "Москва-Хельсинки" будет перевозить автомобили пассажиров

Российские железнодорожники возобновляют перевозку автомобилей пассажиров в Финляндию. Услуга будет работать на маршруте "Москва-Хельсинки" поезда "Лев Толстой".

Машины будут перевозиться в трех специальных вагонах. Каждый из них способен перевезти три-четыре легковых автомобиля.

Первый вагон для автомашин совершил пробную поездку в Хельсинки этим летом. Для перевозки машин разработана специальная технология их погрузки.

Кроме того, уже согласованы процедуры таможенного досмотра автомобилей. К примеру, на станции "Выборг" построили терминал для прохождения всех необходимых процедур.

Стоимость перевозки автомобиля по маршруту "Москва-Хельсинки-Москва" составит 450 евро.