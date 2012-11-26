Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября 2012, 13:01

Транспорт

На поезд "Москва-Хельсинки" можно будет взять с собой автомобиль

Поезд "Москва-Хельсинки" будет перевозить автомобили пассажиров

Российские железнодорожники возобновляют перевозку автомобилей пассажиров в Финляндию. Услуга будет работать на маршруте "Москва-Хельсинки" поезда "Лев Толстой".

Машины будут перевозиться в трех специальных вагонах. Каждый из них способен перевезти три-четыре легковых автомобиля.

Первый вагон для автомашин совершил пробную поездку в Хельсинки этим летом. Для перевозки машин разработана специальная технология их погрузки.

Кроме того, уже согласованы процедуры таможенного досмотра автомобилей. К примеру, на станции "Выборг" построили терминал для прохождения всех необходимых процедур.

Стоимость перевозки автомобиля по маршруту "Москва-Хельсинки-Москва" составит 450 евро.

автомобили услуги поезда Лев Толстой Финляндия ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика