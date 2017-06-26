Составлен рейтинг самых популярных в мае автомобилей столичного рынка

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Новый лидер появился на столичном рынке автомобилей в мае 2017 года, сообщает агентство "Автостат". Им стал автомобиль Hyundai Solaris. За месяц было продано 1167 новых машин этой модели – на 24,5 процента больше, чем в 2016 году.

Бывший лидер KIA Rio опустился на вторую строчку рейтинга с результатом 1138 экземпляров – на 18 процентов больше, чем в прошлом году. Третью строчку заняла Skoda Rapid. Было продано всего 669 машин – на 39 процентов больше, чем в 2016 году.

Пятерку лидеров замкнули Hyundai Creta – 668 проданных авто, а также Volkswagen Polo – 633 машины. В десятку самых популярных вошли Skoda Octavia – 514 экземпляров, KIA Sportage – 393 проданных машины, Toyota Camry – 384 машины, Volkswagen Tiguan – 379 авто и KIA Ceed – 356 штук.

В целом по сравнению с 2016 годом объем рынка новых легковых авто в столице увеличился на 14 процентов и составил 17,2 тысячи проданных автомобилей.