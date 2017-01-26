Названы 10 самых популярных внедорожников 2016 года в мире

Самым популярным внедорожником в 2016 году стал автомобиль Honda CR-V, пишет портал Focus2Move. Продажи CR-V за год впервые перевалили за 750 тысяч и составили 752 670 экземпляров.

В последний момент лидерство уступил Toyota RAV4, опустившись на второе место. Общий тираж RAV4 составил 723 988 машин.

На третье место вырвался Hyundai Tucson. Кроссовер переместился сразу на 9 строчек вверх с результатом 639 053 экземпляра. Прирост составил 110,2 процента.

Далее следуют китайский внедорожник Haval H6 – 580 683 экземпляра и немецкий Volkswagen Tiguan – 519 656 машин. Также в десятку вошли Kia Sportage, Nissan Qashqai, X-Trail, Rogue и Ford Escape.

На российском рынке Honda CR-V продается по цене от 1 529 900 рублей.

Ранее стало известно, что российская LADA вошла в топ-20 продаж автомобилей в Европе. Продукция отечественного автоконцерна заняла 19-е место. В 2016 году в Европе было продано 274,9 тысячи автомобилей LADA.