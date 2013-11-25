Jeep Compass: садись, двойка

"Москва рулит": Jeep Compass

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова тестирует брутальный Jeep Compass и заключает: внешность, престиж и вместительность не спасают машину, получившую "двойку" за безопасность.

Брутальная внешность и легендарная американская марка - это Jeep Compass в исполнении Limited. Но только ли за внешность выбирают машины? Очень в этом сомневаюсь.

Фото: Анастасия Трегубова

Немного истории - первые Jeep Compass сошли с конвейера в 2006-м году, и это было начало линейки кроссоверов в истории марки Jeep. Дизайн первого поколения был классическим и напоминал Jeep Wrangler передними круглыми фарами и решеткой радиатора. В России новинка не прижилась, дошло до того, что модель даже сняли с продаж. И только после фэйслифтинга 2011 года Compass вновь начал возвращать к себе покупательский интерес. Именно тогда он стал похож на более "взрослую" модель - Jeep Grand Cherokee.

Интересный дизайн, предсказуемый двигатель с умеренным аппетитом, вместительный багажник и хорошая для кроссовера проходимость - все это обращает на себя внимание и способно побороться за интерес потенциальных покупателей. Но наиболее пытливый клиент автомобильных салонов читает не только рекламные статьи, он обращает внимание и на независимые тесты автомобиля, причем особенное внимание к себе привлекают краш-тесты. И вот здесь у Jeep Compass проблемы, и большие.

Фото: Анастасия Трегубова

Посудите сами, одна из престижнейших европейских организаций, Euro NCAP, которая занимается проведением независимых краш-тестов новых автомобилей, поставила кроссоверу Jeep Compass всего лишь две звезды из пяти возможных. Давайте разберемся, как это получилось.

Подопытный Jeep Compass провалился на защите пешеходов: показатель американского кроссовера совсем невысокий — 23%. И это не единственное, что подвело модель. Защита водителя и взрослых пассажиров тоже не на самом высоком уровне – 61%. Эксперты негативно отозвались о передней панели, которая может нанести травмы, об уровнях защиты грудной клетки водителя и шеи пассажиров (правда, защита пассажиров-детей получше – на уровне 76%). Ну и устройства обеспечения безопасности – тоже результат не ахти, всего лишь 43%. В чем был хорош Compass - так это в боковом ударе, имитирующем столкновение с другим автомобилем. За него испытание машина удостоилась высших баллов. И только.

К сожалению, результат Jeep Compass – это сенсационно низкая оценка: за последние четыре года краш-тестов по версии Euro NCAP две звезды помимо Jeep Compass заработали французский микроавтобус Renault Trafic и неизвестный широкой публике китайский минивэн Landwind CV. Согласитесь, соседство не самое приятное – легендарная марка Jeep и "какие-то" китайцы.

Справедливости ради, стоит отметить, что тот же Jeep Cherokee на последних испытаниях в Euro NCAP набрал максимальные пять звезд. Тем непонятнее ситуация с Jeep Compass. Вопрос, откуда такое пренебрежение к безопасности более младших моделей, остается открытым.

Анастасия Трегубова