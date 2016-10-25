Техосмотр автомобилей может перейти под контроль Ространснадзора

Госконтроль за процедурой техосмотра может быть возложен на Ространснадзор. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

При этом аккредитация операторов, которые оценивают техническое состояние машин, останется в ведении Российского союза автостраховщиков. Аварийность из-за неисправности автомобилей стала расти именно после того, как техосмотр стали проводить частные фирмы, считают специалисты.

Также участились случаи, когда оформлялись фиктивные диагностические карты. Правительство готовит масштабную реформу. Теперь деятельность станций технического обслуживания вернется под контроль государства.

Кроме того, Ространснадзор будет регулярно, раз в пять лет, проводить подтверждение квалификации специалистов, проводящих технический осмотр. При этом документ не исключает и внеплановые проверки аккредитованных станций технического обслуживания.