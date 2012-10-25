Регистрировать автомобили москвичи смогут за 40 минут

С 1 ноября на улице Перерва официально откроется пункт круглосуточной регистрации транспорта. Для того чтобы получить номер, на электронном табло надо выбрать удобное время, оформить заявку, и уже через 20 минут начинается осмотр

В Москве сокращают время регистрации автомобилей. Теперь вся процедура будет занимать около 40 минут.

Равномерно распределить нагрузку в подразделениях Госавтоинспекции позволяет электронная очередь. Для того чтобы зарегистрировать свою машину, на электронном табло надо выбрать удобное время, оформить заявку, и уже через 20 минут начинается осмотр. Весь процесс выдачи номеров занимает около 40 минут.

Записаться на прием также можно через единый портал госуслуг, портал государственных и муниципальных услуг Москвы, а также на официальном сайте московской ГИБДД. С помощью интернет-ресурсов можно выбрать конкретное подразделение, а также дату и время посещения.

Кроме того, с 1 ноября на улице Перерва, 21 официально откроется пункт круглосуточной регистрации транспорта. С середины октября он работает в тестовом режиме. В перспективе круглосуточные пункты появятся в разных районах Москвы. Сколько их будет, пока не известно.