24 декабря 2012, 10:55

"Коммерсантъ Деньги" № 51 от 24 декабря 2012 года

Счастье в условных единицах

Когда растут доходы, только самые бедные сразу становятся счастливее. А когда стол
накрыт, тут же хочется чего-то еще. Например, демократии, то есть уважения. Именно
такая ситуация сейчас в России: рост ВВП сам по себе уже не делает граждан счастливее.

НАДЕЖДА ПЕТРОВА, Ъ-Деньги

Прогноз, красный нос

Ценность прогнозов, регулярно выдаваемых экономистами и рыночными аналитиками,
чрезвычайно мала. Астрологи и экстрасенсы попадают пальцем в небо примерно с той же
точностью.

АЛЕКСАНДР ЗОТИН, Ъ-Деньги

Немытое золото

Старательская романтика уже почти в прошлом: основная масса золота сегодня
добывается из руды. Корреспондент "Денег" Алексей Боярский понаблюдал за тем, как
это делают в карьере, которому осталось жить полгода, и выяснил, чем потом будут
заниматься золотопромышленники.

Алексей Боярский, Ъ-Деньги

Сергей Кашуба: золотопромышленники появились, а новые месторождения им
никто не предлагает

О том, почему в России не спешат разведать новый Клондайк, и почему инвесторам неинтересны золотоносные реки и россыпи, корреспонденту "Денег" Алексею Боярскому рассказал председатель Союза золотопромышленников России.

Алексей Боярский, Ъ-Деньги

Оборонка по последней моде

Госкорпорация "Ростехнологии" решила сменить имидж и привлекла к разработке своего
нового бренда известных и модных специалистов. Все для того, чтобы понравиться
иностранцам в качестве главного проводника "умных инвестиций" в Россию.

АННА ВАСИЛЬЕВА, ЕКАТЕРИНА ДРАНКИНА, Ъ-Деньги

Часовой без границ

Наладить производство часов под русскими брендами в Швейцарии, чтобы они лучше
продавались в России и Азии,— задача нетривиальная. Корреспондент "Денег" Алексей
Боярский провел день с владельцем часовой мануфактуры, не переставая удивляться, как
же нужно крутиться, чтобы выжить на этом рынке.

Алексей Боярский, Ъ-Деньги

Подозрения с новым годом

Правило, требующее от банка вернуть украденные с карточки деньги, если ему не удалось
доказать причастность клиента к пропаже, банкиры в последний момент смогли отсрочить
еще на год. Но эта норма все же может начать действовать уже с 1 января, если банки
возьмут на себя такие обязательства добровольно.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, Ъ-Деньги

Былое и бумы

Финансовые инновации — мощный драйвер роста рынков и экономики в целом. Но в
отличие от технологических прорывов они не только причина возникновения пузырей,
но и их следствие, напоминает экономист Елена Чиркова в завершающей колонке
цикла "Идеи для нового мира".

Елена Чиркова, Ъ-Деньги

Идет купе рогатое

Под Новый год действительно случаются чудеса. Верный дизельный пикап впервые за три
года вдруг подводит, отказывается заводиться. А казавшийся несерьезным и пижонским
тестовый Cadillac CTS Coupe, напротив, проявляет себя как полноценный зимний
транспорт, демонстрируя чудеса проходимости.

ИЛЬЯ ЗИНОВЬЕВ, Ъ-Деньги

Дело о полном уничтожении самогона

52 143 человека были осуждены в СССР за изготовление и продажу самогона в 1958
году. Количество осужденных оказалось столь значительным потому, что в январе 1958
года Хрущев начал наступление на пьянство, алкоголизм и самогоноварение. Милиция,
как водится, рьяно взялась за дело и начала массовые проверки и рейды по поиску
самогонщиков. А уже в следующем году Верховный суд СССР после изучения судебной
практики и опроса судей разных уровней намекнул руководству страны: если сажать
всех, кому не по карману водка из магазина, в Советском Союзе вскоре не останется
колхозников.

ЕВГЕНИЙ ЖИРНОВ, Ъ-Деньги

От Доцента остался Смайлик

На российские экраны выходит главный претендент на звание "российский новогодний
блокбастер №1", фильм компании Bazelevs "Джентльмены, удачи!".

ВЛАДИМИР БОРОВОЙ, Ъ-Деньги

