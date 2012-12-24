"Коммерсантъ Деньги" № 51 от 24 декабря 2012 года

Счастье в условных единицах

Когда растут доходы, только самые бедные сразу становятся счастливее. А когда стол

накрыт, тут же хочется чего-то еще. Например, демократии, то есть уважения. Именно

такая ситуация сейчас в России: рост ВВП сам по себе уже не делает граждан счастливее.

НАДЕЖДА ПЕТРОВА, Ъ-Деньги

Прогноз, красный нос

Ценность прогнозов, регулярно выдаваемых экономистами и рыночными аналитиками,

чрезвычайно мала. Астрологи и экстрасенсы попадают пальцем в небо примерно с той же

точностью.

АЛЕКСАНДР ЗОТИН, Ъ-Деньги

Немытое золото

Старательская романтика уже почти в прошлом: основная масса золота сегодня

добывается из руды. Корреспондент "Денег" Алексей Боярский понаблюдал за тем, как

это делают в карьере, которому осталось жить полгода, и выяснил, чем потом будут

заниматься золотопромышленники.

Алексей Боярский, Ъ-Деньги

Сергей Кашуба: золотопромышленники появились, а новые месторождения им

никто не предлагает

О том, почему в России не спешат разведать новый Клондайк, и почему инвесторам неинтересны золотоносные реки и россыпи, корреспонденту "Денег" Алексею Боярскому рассказал председатель Союза золотопромышленников России.

Алексей Боярский, Ъ-Деньги

Оборонка по последней моде

Госкорпорация "Ростехнологии" решила сменить имидж и привлекла к разработке своего

нового бренда известных и модных специалистов. Все для того, чтобы понравиться

иностранцам в качестве главного проводника "умных инвестиций" в Россию.

АННА ВАСИЛЬЕВА, ЕКАТЕРИНА ДРАНКИНА, Ъ-Деньги

Часовой без границ

Наладить производство часов под русскими брендами в Швейцарии, чтобы они лучше

продавались в России и Азии,— задача нетривиальная. Корреспондент "Денег" Алексей

Боярский провел день с владельцем часовой мануфактуры, не переставая удивляться, как

же нужно крутиться, чтобы выжить на этом рынке.

Алексей Боярский, Ъ-Деньги

Подозрения с новым годом

Правило, требующее от банка вернуть украденные с карточки деньги, если ему не удалось

доказать причастность клиента к пропаже, банкиры в последний момент смогли отсрочить

еще на год. Но эта норма все же может начать действовать уже с 1 января, если банки

возьмут на себя такие обязательства добровольно.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, Ъ-Деньги

Былое и бумы

Финансовые инновации — мощный драйвер роста рынков и экономики в целом. Но в

отличие от технологических прорывов они не только причина возникновения пузырей,

но и их следствие, напоминает экономист Елена Чиркова в завершающей колонке

цикла "Идеи для нового мира".

Елена Чиркова, Ъ-Деньги

Идет купе рогатое

Под Новый год действительно случаются чудеса. Верный дизельный пикап впервые за три

года вдруг подводит, отказывается заводиться. А казавшийся несерьезным и пижонским

тестовый Cadillac CTS Coupe, напротив, проявляет себя как полноценный зимний

транспорт, демонстрируя чудеса проходимости.

ИЛЬЯ ЗИНОВЬЕВ, Ъ-Деньги

Дело о полном уничтожении самогона

52 143 человека были осуждены в СССР за изготовление и продажу самогона в 1958

году. Количество осужденных оказалось столь значительным потому, что в январе 1958

года Хрущев начал наступление на пьянство, алкоголизм и самогоноварение. Милиция,

как водится, рьяно взялась за дело и начала массовые проверки и рейды по поиску

самогонщиков. А уже в следующем году Верховный суд СССР после изучения судебной

практики и опроса судей разных уровней намекнул руководству страны: если сажать

всех, кому не по карману водка из магазина, в Советском Союзе вскоре не останется

колхозников.

ЕВГЕНИЙ ЖИРНОВ, Ъ-Деньги

От Доцента остался Смайлик

На российские экраны выходит главный претендент на звание "российский новогодний

блокбастер №1", фильм компании Bazelevs "Джентльмены, удачи!".

ВЛАДИМИР БОРОВОЙ, Ъ-Деньги