"Коммерсантъ Деньги" № 51 от 24 декабря 2012 года

Счастье в условных единицах
Когда растут доходы, только самые бедные сразу становятся счастливее. А когда стол
накрыт, тут же хочется чего-то еще. Например, демократии, то есть уважения. Именно
такая ситуация сейчас в России: рост ВВП сам по себе уже не делает граждан счастливее.
НАДЕЖДА ПЕТРОВА, Ъ-Деньги
Прогноз, красный нос
Ценность прогнозов, регулярно выдаваемых экономистами и рыночными аналитиками,
чрезвычайно мала. Астрологи и экстрасенсы попадают пальцем в небо примерно с той же
точностью.
АЛЕКСАНДР ЗОТИН, Ъ-Деньги
Немытое золото
Старательская романтика уже почти в прошлом: основная масса золота сегодня
добывается из руды. Корреспондент "Денег" Алексей Боярский понаблюдал за тем, как
это делают в карьере, которому осталось жить полгода, и выяснил, чем потом будут
заниматься золотопромышленники.
Алексей Боярский, Ъ-Деньги
Сергей Кашуба: золотопромышленники появились, а новые месторождения им
никто не предлагает
О том, почему в России не спешат разведать новый Клондайк, и почему инвесторам неинтересны золотоносные реки и россыпи, корреспонденту "Денег" Алексею Боярскому рассказал председатель Союза золотопромышленников России.
Алексей Боярский, Ъ-Деньги
Оборонка по последней моде
Госкорпорация "Ростехнологии" решила сменить имидж и привлекла к разработке своего
нового бренда известных и модных специалистов. Все для того, чтобы понравиться
иностранцам в качестве главного проводника "умных инвестиций" в Россию.
АННА ВАСИЛЬЕВА, ЕКАТЕРИНА ДРАНКИНА, Ъ-Деньги
Часовой без границ
Наладить производство часов под русскими брендами в Швейцарии, чтобы они лучше
продавались в России и Азии,— задача нетривиальная. Корреспондент "Денег" Алексей
Боярский провел день с владельцем часовой мануфактуры, не переставая удивляться, как
же нужно крутиться, чтобы выжить на этом рынке.
Алексей Боярский, Ъ-Деньги
Подозрения с новым годом
Правило, требующее от банка вернуть украденные с карточки деньги, если ему не удалось
доказать причастность клиента к пропаже, банкиры в последний момент смогли отсрочить
еще на год. Но эта норма все же может начать действовать уже с 1 января, если банки
возьмут на себя такие обязательства добровольно.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, Ъ-Деньги
Былое и бумы
Финансовые инновации — мощный драйвер роста рынков и экономики в целом. Но в
отличие от технологических прорывов они не только причина возникновения пузырей,
но и их следствие, напоминает экономист Елена Чиркова в завершающей колонке
цикла "Идеи для нового мира".
Елена Чиркова, Ъ-Деньги
Идет купе рогатое
Под Новый год действительно случаются чудеса. Верный дизельный пикап впервые за три
года вдруг подводит, отказывается заводиться. А казавшийся несерьезным и пижонским
тестовый Cadillac CTS Coupe, напротив, проявляет себя как полноценный зимний
транспорт, демонстрируя чудеса проходимости.
ИЛЬЯ ЗИНОВЬЕВ, Ъ-Деньги
Дело о полном уничтожении самогона
52 143 человека были осуждены в СССР за изготовление и продажу самогона в 1958
году. Количество осужденных оказалось столь значительным потому, что в январе 1958
года Хрущев начал наступление на пьянство, алкоголизм и самогоноварение. Милиция,
как водится, рьяно взялась за дело и начала массовые проверки и рейды по поиску
самогонщиков. А уже в следующем году Верховный суд СССР после изучения судебной
практики и опроса судей разных уровней намекнул руководству страны: если сажать
всех, кому не по карману водка из магазина, в Советском Союзе вскоре не останется
колхозников.
ЕВГЕНИЙ ЖИРНОВ, Ъ-Деньги
От Доцента остался Смайлик
На российские экраны выходит главный претендент на звание "российский новогодний
блокбастер №1", фильм компании Bazelevs "Джентльмены, удачи!".
ВЛАДИМИР БОРОВОЙ, Ъ-Деньги