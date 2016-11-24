Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2016, 17:20

Транспорт

Замена выплат по ОСАГО ремонтом спасет от мошенников – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Проблемы с продажей полисов ОСАГО возникли у страховых компаний из-за недобросовестных юристов, которые сделали страховку убыточной. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. По его мнению, нужно как можно скорее заменить денежные компенсации по ОСАГО ремонтом.

"Если будет решена проблема приоритета ремонта как способа возмещения ущерба, то будет выбита почва из-под ног мошенников и автоюристов, которые злоупотребляют своим правом (требовать компенсацию – ред.). Если не сделать этого, мы откроем зеленую улицу мошенникам, которые довели ОСАГО до глубочайшего кризиса", – пояснил он. По словам эксперта, во многих регионах водители не могут купить полис, поскольку страховщики перестали их продавать.

Страховщики попросили заменить денежную выплату по ОСАГО ремонтом

Как пишет "Коммерсантъ", Всероссийский союз страховщиков направил обращение Владимиру Путину с просьбой как можно скорее перейти от денежных выплат к ремонту, чтобы снизить убыточность отрасли. Президент страхового союза Игорь Юргенс опасается, что нужные страховщикам изменения не успеют принять в Госдуме в осеннюю сессию.

С первого января 2017 года автолюбители будут получать компенсации по ОСАГО в виде ремонта поврежденного автомобиля вместо денежных выплат. Кроме того, РСА совместно с Банком России разработал поправки в закон об ОСАГО, которые помогут защитить страховщиков от недобросовестных автоюристов.

Изменения в законе об ОСАГО предусматривают увеличение сроков рассмотрения направленных по почте претензий и уточнение требований по предоставлению автолюбителем поврежденной машины на осмотр страховщику.

автомобили ремонт ОСАГО водители страховщики

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика