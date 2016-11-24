Замена выплат по ОСАГО ремонтом спасет от мошенников – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Проблемы с продажей полисов ОСАГО возникли у страховых компаний из-за недобросовестных юристов, которые сделали страховку убыточной. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. По его мнению, нужно как можно скорее заменить денежные компенсации по ОСАГО ремонтом.
"Если будет решена проблема приоритета ремонта как способа возмещения ущерба, то будет выбита почва из-под ног мошенников и автоюристов, которые злоупотребляют своим правом (требовать компенсацию – ред.). Если не сделать этого, мы откроем зеленую улицу мошенникам, которые довели ОСАГО до глубочайшего кризиса", – пояснил он. По словам эксперта, во многих регионах водители не могут купить полис, поскольку страховщики перестали их продавать.
Как пишет "Коммерсантъ", Всероссийский союз страховщиков направил обращение Владимиру Путину с просьбой как можно скорее перейти от денежных выплат к ремонту, чтобы снизить убыточность отрасли. Президент страхового союза Игорь Юргенс опасается, что нужные страховщикам изменения не успеют принять в Госдуме в осеннюю сессию.
Изменения в законе об ОСАГО предусматривают увеличение сроков рассмотрения направленных по почте претензий и уточнение требований по предоставлению автолюбителем поврежденной машины на осмотр страховщику.