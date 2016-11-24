Замена выплат по ОСАГО ремонтом спасет от мошенников – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Проблемы с продажей полисов ОСАГО возникли у страховых компаний из-за недобросовестных юристов, которые сделали страховку убыточной. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. По его мнению, нужно как можно скорее заменить денежные компенсации по ОСАГО ремонтом.

"Если будет решена проблема приоритета ремонта как способа возмещения ущерба, то будет выбита почва из-под ног мошенников и автоюристов, которые злоупотребляют своим правом (требовать компенсацию – ред.). Если не сделать этого, мы откроем зеленую улицу мошенникам, которые довели ОСАГО до глубочайшего кризиса", – пояснил он. По словам эксперта, во многих регионах водители не могут купить полис, поскольку страховщики перестали их продавать.

Страховщики попросили заменить денежную выплату по ОСАГО ремонтом

Как пишет "Коммерсантъ", Всероссийский союз страховщиков направил обращение Владимиру Путину с просьбой как можно скорее перейти от денежных выплат к ремонту, чтобы снизить убыточность отрасли. Президент страхового союза Игорь Юргенс опасается, что нужные страховщикам изменения не успеют принять в Госдуме в осеннюю сессию.