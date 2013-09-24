Срок действия ОСАГО может увеличиться до 5 лет

Срок действия ОСАГО хотят увеличить до 5 лет

Срок действия ОСАГО может увеличиться с 12 месяцев до трех, а то и до пяти лет, сообщает телеканал "Москва 24".

Такие перемены выгодны прежде всего самим страховщикам. Напомним, ранее Министерство финансов России предлагало к 2020 году полностью отменить все виды обязательного страхования.

По мнению замглавы Минфина Алексея Моисеева, обязательные виды страхования ущемляют права граждан и приносят им расходы в виде уплаты страховых премий. Впрочем, о полном отказе от страховки речь не идет - в стратегии говорится только о вреде обязательного страхования.

Обязательные виды страхования, к которым относится ОСАГО, приносят страховщикам более 150 миллиардов рублей в год - пятую часть всех доходов рынка.