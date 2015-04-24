В апреле 9 иностранных автопроизводителей остановили поставки в Россию

Фото: ТАСС/Пресс-служба компании ООО "Фольксваген Груп Рус"

32 из 49 иностранных автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, в апреле значительно сократили или вообще остановили поставки ряда своих моделей в Россию, сообщает пресс-служба "Автостата".

Сильнее всего это повлияло на рынок автомобилей московского региона, так как на него приходится более 25 процентов от общего объема продаж новых иномарок.

Прекратили поставки полностью:



Alfa Romeo – всех своих автомобилей в Россию;

Infiniti – кроссовера QX70 с двигателем 5 литров, а также купе и кабриолетов Q60;

Mazda – хэтчбека Mazda2;

Subaru – седанов Legacy и кроссоверов Outback предыдущего поколения;

Volkswagen – седанов Passat, универсалов Passat Variant и Passat Alltrack;

Kia – компактвэна Venga предыдущего поколения;

Mitsubishi – Pajero Sport, ASX и пикап L200 2014 модельного года;

Peugeot – фургона Boxer;

Skoda – моделей Superb и Superb Combi.

Сократили поставки:



Chevrolet в связи со свертыванием продаж в России весной 2015 года сократила количество комплектаций. Хэтчбек Aveo теперь предлагается только в двух комплектациях, седан Aveo – в четырех, Captiva – в шести, минивэн Orlando – в пяти;

Mazda сократила количество комплектаций седана и хэтчбека Mazda3, отказавшись от поставок самых дешевых и самых дорогих из них;

Линейка кроссовера Qashqai сократилась за счет прекращения поставок вариантов с бензиновым двигателем 1,2л МТ и дизельным двигателем;

Уменьшил количество комплектаций Opel.

Почти все из перечисленных брендов входят в Топ-25 по объему продаж за 2014 год.

Ранее М24.ru сообщало о том, что крупнейший автоконцерн General Motors объявил о сворачивании почти всех проектов в России. Компания сохранила только совместное производство с АвтоВАЗом, а также продажу автомобилей премиального сегмента – дорогих моделей Chevrolet и линейки Cadillac зарубежной сборки.

Однако в департаменте транспортного и специального машиностроения считают, что концерн может вернуться на российский рынок через 2–3 года. Такое обещание дали представители GM.