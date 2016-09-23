Количество машин каршеринга в Москве возросло до 900

Количество машин каршеринга в Москве со ста возросло до 900, сообщила журналистам руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Наталья Де Блэсио.

По ее словам, за год к системе присоединилось четыре оператора. Спрос на услугу растет – на сегодняшний день количество пользователей каршеринга превышает 200 тысяч человек. При этом у многих из них есть собственные автомобили.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Каршеринг – система проката автомобилей с поминутной оплатой. Пользоваться им могут водители старше 21 года с двухлетним стажем вождения. Действующие компании-операторы требуют, чтобы пользователи заключали договор на аренду. Для этого нужно подъехать в офис фирмы.

Минута аренды автомобиля в системе столичного каршеринга стоит от шести до десяти рублей, в зависимости от оператора. Узнать, где стоит свободный автомобиль, и забронировать его можно на сайтах компаний и в мобильных приложениях.

Как только пользователь выбирает автомобиль, начинается отсчет времени проката. При этом у водителя есть бесплатные минуты ожидания, чтобы он успел дойти до машины и проверить ее состояние.

В столице уже работают четыре оператора каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5 и "Делимобиль". Пятый оператор начнет работу в начале октября 2016 года. Для москвичей станет доступен прокат автомобилей компании BelkaCar.