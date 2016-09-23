Пятый оператор каршеринга появится в столице в октябре

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пятый оператор городского каршеринга начнет работу в начале октября 2016 года, сообщает Агентство "Москва". Через две недели для москвичей станет доступен прокат автомобилей компании BelkaCar, сообщила представитель фирмы Екатерина Макарова.

Водители будут оплачивать использование авто оператора с КАСКО по тарифу восемь рублей за минуту. Ожидание будет стоить два рубля в минуту, а суточный прокат – 2,7 тысячи рублей.

Первые клиенты компании получат промо-коды на скиду 300 рублей.

Подписывать документы для аренды машин в офисе компании не придется – регистрация новых клиентов будет происходить online.