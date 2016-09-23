Форма поиска по сайту

23 сентября 2016, 11:43

Пятый оператор каршеринга появится в столице в октябре

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пятый оператор городского каршеринга начнет работу в начале октября 2016 года, сообщает Агентство "Москва". Через две недели для москвичей станет доступен прокат автомобилей компании BelkaCar, сообщила представитель фирмы Екатерина Макарова.

Водители будут оплачивать использование авто оператора с КАСКО по тарифу восемь рублей за минуту. Ожидание будет стоить два рубля в минуту, а суточный прокат – 2,7 тысячи рублей.

Первые клиенты компании получат промо-коды на скиду 300 рублей.

Подписывать документы для аренды машин в офисе компании не придется – регистрация новых клиентов будет происходить online.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Каршеринг – система проката автомобилей с поминутной оплатой. Пользоваться им могут водители старше 21 года с двухлетним стажем вождения. Действующие компании-операторы требуют, чтобы пользователи заключали договор на аренду. Для этого нужно подъехать в офис фирмы.

Минута аренды автомобиля в системе столичного каршеринга стоит от шести до десяти рублей, в зависимости от оператора. Узнать, где стоит свободный автомобиль, и забронировать его можно на сайтах компаний и в мобильных приложениях.

Как только пользователь выбирает автомобиль начинается отсчет времени проката. При этом у водителя есть бесплатные минуты ожидания, чтобы он успел дойти до машины и проверить ее состояние.

В столице уже работают четыре оператора каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5 и "Делимобиль". Не исключено, что позже осенью 2016 года в городе появится шестой оператор.

Парк прокатных автомобилей в городе насчитывает 900 машин. К концу года он может вырасти до 1500 авто.

